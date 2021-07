La definizione e la soluzione di: Lo sono i ragionamenti che non fanno una piega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sensati

Curiosità/Significato su: Lo sono i ragionamenti che non fanno una piega Retorica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) stesso tempo una funzione eminentemente pedagogica, come strumento in grado di guidare l'anima attraverso argomentazioni e ragionamenti (la cosiddetta 103 ' (13 325 parole) - 10:27, 22 mag 2021

Altre definizioni con sono; ragionamenti; fanno; piega; Sono uguali nella coppia; Sono affini al 41 orizz; Lo sono i luoghi spopolati; Sono uguali nel tran tran; Ragionamenti fra sé e sé; Fanno i master; Si fanno a suon di musica; Che fanno... cader per terra; Fanno din-don-dan la domenica mattina; Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione; Si dice per spiegare; Il piegare un muscolo; Recipiente svasato impiegato in chimica; Ultime Definizioni