La definizione e la soluzione di: Shopping per la spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Bag

Curiosità/Significato su: Shopping per la spesa Shopping bene non compreso nei generi alimentari, per i quali si preferisce usare la locuzione "fare la spesa". Lo Shopping è considerato un'attività ricreazionale 3 ' (450 parole) - 19:17, 1 mag 2021

