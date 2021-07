La definizione e la soluzione di: Servono per appuntare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Spilli

Curiosità/Significato su: Servono per appuntare Vicenza poche settimane prima, il re Vittorio Emanuele II era giunto in città per appuntare al gonfalone cittadino la medaglia d'oro al valor militare, guadagnata 183 ' (21 213 parole) - 23:51, 29 giu 2021

Altre definizioni con servono; appuntare; Non servono se non c’è neve; Servono a nutrire; Si servono prima del primo; Si servono con gli aperitivi; Ultime Definizioni