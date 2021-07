La definizione e la soluzione di: Scarto biologico per la raccolta differenziata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Umido

Curiosità/Significato su: Scarto biologico per la raccolta differenziata Compost restante 10% da altre biomasse. Il compost di qualità ottenuto dalla raccolta differenziata dell'organico mediante processo industriale può venire quindi convenientemente 15 ' (1 669 parole) - 14:29, 4 mar 2021

Altre definizioni con scarto; biologico; raccolta; differenziata; Rebus A Scarto 41135 4641 Settimana Enigmistica ; Scarto 2921 4629 Settimana Enigmistica ; Scarto Iniziale 2911 4629 Settimana Enigmistica ; Istituto Biologico; L'ambiente biologico; Risultato esito della raccolta di altri dato __; In agricoltura è la raccolta del grano; Raccolta di ricordi; E' raccolta nella colecisti; Raccolta Differenziata; Ultime Definizioni