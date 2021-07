La definizione e la soluzione di: Riporta i voli in partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Tabellone

Curiosità/Significato su: Riporta i voli in partenza Storia dell'aviazione (sezione Altri voli pionieristici) svergolamento alare e, come in tutti i loro aerei successivi, affidarono il suo controllo a una leva a sé stante. Quando i voli ripresero, i risultati furono soddisfacenti: 157 ' (18 534 parole) - 15:19, 30 giu 2021

Altre definizioni con riporta; voli; partenza; Riportare alla mente; Riportare un dispositivo digitale allo stato iniziale; Riportano alla luce antiche città sepolte; Riporta i nomi di tutti gli avi; Simpaticamente amichevoli; Piacevoli escursioni; Riconosciuti colpevoli; I meno ammirevoli sono quelli dell'ultimora; Ha inizio subito dopo la partenza; Linea di partenza; Spara alla partenza; Partenza; Ultime Definizioni