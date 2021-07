La definizione e la soluzione di: Non possono mancare nei piatti di vitello tonnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Capperi

Curiosità/Significato su: Non possono mancare nei piatti di vitello tonnato di limone ecc. Fra i piatti principali di queste feste, c'è il vitel tonnè o vitel tonné (vitello tonnato), considerato uno dei piatti principali di queste

Altre definizioni con possono; mancare; piatti; vitello; tonnato; Possono essere gommose o balsamiche; Li ospitava il Walhalla e si... possono pre-miare con medaglie; Possono indossare il saio; Svaghi... che possono essere da tavolo!; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; Mancare alla parola data; Un esperto di piatti; Si usano per lavare i piatti; Piatti, bicchieri, vassoi..; La lista dei piatti; Taglio di vitello; La costata di vitello; Un tipo... di vitello; Fettina di vitello; Ultime Definizioni