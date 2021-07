La definizione e la soluzione di: Manda in cielo la palla da tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOB

Curiosità/Significato su: Manda in cielo la palla da tennis pallapugno Se il giocatore, invece, Manda la palla direttamente oltre il muro d'appoggio o al di là della linea laterale, fa un fallo e la squadra avversaria guadagna 11 ' (1 557 parole) - 19:06, 16 mar 2021

Altre definizioni con manda; cielo; palla; tennis; Così vorremmo che Dio ce la mandasse; Comandati messi a posto richiesti al ristorante; Mandare via senza tanti complimenti; Domandata, come un'informazione per strada; Appare in cielo dopo il temporale; La cantante di Guardando il cielo; Il cielo coperto di stratocumuli; Così sono dette le stelle che sfrecciano nel cielo; La pallanuoto in Inghilterra; Julio, noto allenatore di pallavolo argentino; Altro nome della pallacanestro ing; Il muscolo principale della spalla; Tennis speciale fatto con pallina leggera ing; Materiale dei campi da tennis in terra battuta; Il Tiriac ex-asso del tennis; La battuta nel tennis e nel ping pong;