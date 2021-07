La definizione e la soluzione di: Si gonfia in caso di incidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AirBag

Curiosità/Significato su: Si gonfia in caso di incidente Airbag (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) padiglione di un'automobile per proteggere i passeggeri dagli urti in caso di incidente stradale. L'invenzione dell'airbag è datata 1952 a cura di John W 13 ' (1 620 parole) - 22:25, 3 giu 2021

Altre definizioni con gonfia; caso; incidente; Lo gonfia lo zampognaro; Aumentato gonfiando; Se si schiaccia, si gonfia; Si gonfia nell'auto in caso di urto ing; Il caso tra gen. e acc; Con il caso nel saggio di Monod; Si gonfia nell'auto in caso di urto ing; Caso latino che risponde al complemento di termine; Usciti indenni da un incidente; L'incidente, per le assicurazioni; Ha perso un arto in guerra o in un incidente; Incidente, casualità; Ultime Definizioni