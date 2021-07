La definizione e la soluzione di: Vi si gioca per lo scudetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Serie A

Curiosità/Significato su: Vi si gioca per lo scudetto Virtus Pallacanestro Bologna (sezione Il ritorno in Serie A e la finale scudetto) palmarès sedici scudetti, otto Coppe Italia, una Supercoppa italiana e cinque titoli internazionali, l'ultimo dei quali lo scudetto conquistato nella 117 ' (8 733 parole) - 16:40, 25 giu 2021

