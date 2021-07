La definizione e la soluzione di: Fibra per calzini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Cotone

Curiosità/Significato su: Fibra per calzini Elastam (sezione Filatura per fusione (melt spinning)) Lo spandex (o elastam) è una Fibra sintetica di poliuretano molto utilizzata per elasticizzare i tessuti. Dai consumatori è più conosciuta attraverso 16 ' (1 784 parole) - 15:01, 16 apr 2021

Altre definizioni con fibra; calzini; Si dice di lavoro che sfibra; Fibra per intrecci; La fibra del filo di Scozia; Il genere di Fabri Fibra; Ultime Definizioni