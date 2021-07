La definizione e la soluzione di: Ha il delta in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Nilo

Curiosità/Significato su: Ha il delta in Egitto delta del Nilo 9°N 31.116667°E30.9; 31.116667 Per delta del Nilo s'intende la regione geografica dell'Egitto costituita dal delta fluviale formato dal Nilo prima d'immettersi 7 ' (881 parole) - 11:23, 26 dic 2019

