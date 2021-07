La definizione e la soluzione di: Controlla la velocità media in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tutor

Curiosità/Significato su: Controlla la velocita media in autostrada Autobahn (autostrada) indicare le rispettive autostrade. Sono famose nel mondo per l'assenza di limiti di velocità, vi è solo assegnata la "velocità raccomandata", di 130 km/h 21 ' (2 766 parole) - 19:46, 22 ott 2020

