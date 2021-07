La definizione e la soluzione di: Un arnese per i travasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Imbuto

Curiosità/Significato su: Un arnese per i travasi Rinascimento fiorentino (sezione I pionieri (1401)) trascorso un certo periodo di tempo, subivano questo processo di assimilazione e diffusione, entrando a far parte del repertorio comune. I travasi e le rivisitazioni 135 ' (17 024 parole) - 07:40, 4 mag 2021

