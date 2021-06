La definizione e la soluzione di: Videoregistratore in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VCR

Curiosità/Significato su: Videoregistratore in breve Videocassetta integrati nei videoregistratori persero ogni funzionalità, che ne sancì la fine definitiva anche in ambito domestico, dove il Videoregistratore VHS era ormai 12 ' (1 559 parole) - 12:36, 24 mag 2021

Altre definizioni con videoregistratore; breve; Referenza in breve; Telegrafica, breve; Aureolato... in breve; Abbonamento in breve; Ultime Definizioni