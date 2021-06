La definizione e la soluzione di: Strumento che indica la direzione del vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Strumento che indica la direzione del vento

Anemometro (categoria Strumenti per la navigazione aerea) L'anemometro è uno Strumento di misura frequentemente utilizzato in meteorologia per la misurazione della velocità o pressione del vento. Il primo anemometro 4 ' (449 parole) - 18:30, 17 apr 2021