La definizione e la soluzione di: Sostanza usata per rendere lucidi i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Gel

Curiosità/Significato su: Sostanza usata per rendere lucidi i capelli Serigrafia (sezione Tessuti per serigrafia) pellicole o lucidi, si procede alla preparazione dei telai per serigrafia. Tramite apposite attrezzature vengono tensionati i tessuti per serigrafia scelti 34 ' (5 005 parole) - 17:22, 7 giu 2021

