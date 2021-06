La definizione e la soluzione di: Sono uguali in direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Curiosità/Significato su: Sono uguali in direzione Liberi e uguali Liberi e uguali (LeU) è un gruppo parlamentare italiano di sinistra della XVIII legislatura presente alla Camera e al Senato, facente parte del Governo 36 ' (3 779 parole) - 11:58, 27 giu 2021

Sono strane senza tane; I meno ammirevoli sono quelli dell'ultimora; Sono uguali... nel palazzo; Lo sono le cestiste; Sono uguali... nel palazzo; Alta recinzione lignea a più elementi uguali; Sono uguali nei cappotti; Sono uguali in palazzo; La direzione del libeccio; Una direzione della rosa dei venti; Indicano la direzione; La direzione verso cui fece rotta Colombo;