La definizione e la soluzione di: Un particolare effetto fotografico con cui fissare soggetti in movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Panning

Curiosità/Significato su: Un particolare effetto fotografico con cui fissare soggetti in movimento Storia della fotografia ( Arte fotografica) sottolineare questo effetto, le prime lastre fotografiche, che avevano una sensibilità diversa ai colori, riproducevano il bianco e il blu con la stessa luminosità 58 ' (7 544 parole) - 13:08, 28 giu 2021

