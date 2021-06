La definizione e la soluzione di: La linea in cui londa s'infrange sulla spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Battigia

Curiosità/Significato su: La linea in cui londa s infrange sulla spiaggia Sbarco in Normandia Gruppo d'Armate B) controllava i Paesi Bassi. La linea principale di difesa fu fissata sulla spiaggia, dove iniziarono vaste opere di fortificazione: 137 ' (17 768 parole) - 08:31, 26 giu 2021

Altre definizioni con linea; londa; infrange; sulla; spiaggia; Un autobus di linea; Come la linea scura in un libro di Joe R. Lansdale; Verdura longilinea, di stagione tra marzo e aprile; Linea di prodotti da doccia che include il Noir; S’infrange a riva; Infrangere i patti; S'infrange sulla scogliera; S'infrange sugli scogli; La biblica montagna sulla quale si arenò l'Arca; Mettere sulla bilancia; Sulla tavola periodica ha simbolo Be; Poema di Omero basato sulla guerra di Troia; Isola greca con la spiaggia Super Paradise; La Rio con la spiaggia di Copacabana; La città palermitana con la spiaggia Settefrati; Is __: bella spiaggia sopra Oristano; Ultime Definizioni