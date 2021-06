La definizione e la soluzione di: Crescono in baccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Piselli

Curiosità/Significato su: Crescono in baccelli Arachis hypogaea raccolto sono importanti. Se è troppo presto, troppi baccelli saranno acerbi; se troppo tardi, i baccelli si stacceranno dallo stelo e rimarranno nel terreno 10 ' (989 parole) - 04:22, 26 mag 2021

Altre definizioni con crescono; baccelli; Vi crescono rape e verze; Crescono sotto terra; Crescono in caschi; Frutti che crescono nell’orto; Maturano nei baccelli; Verdure con i baccelli; Ultime Definizioni