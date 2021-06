La definizione e la soluzione di: Cale per l'ancoraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rade

Curiosità/Significato su: Cale per l ancoraggio Area naturale marina protetta Porto Cesareo dell'Inserraglio. Da Punta Prosciutto a Porto Cesareo la costa si articola in Cale sabbiose alternate a tratti di scogliera bassa con affioramenti di acque 6 ' (544 parole) - 16:53, 24 apr 2021

