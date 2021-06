La definizione e la soluzione di: Variopinte... come certe maglie!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : iridate

Curiosità/Significato su: Variopinte... come certe maglie! Karl Marx (sezione Manifesto del Partito Comunista: l'ideologia come falsa coscienza e le idee dominanti) società comunista: «I vari Stati dei diversi paesi civili, malgrado le loro variopinte differenze di forma, hanno tutti in comune il fatto che stanno sul terreno 171 ' (20 756 parole) - 16:34, 28 giu 2021

Altre definizioni con variopinte; come; certe; maglie; Molte farfalle le hanno variopinte; Ha le ali variopinte; Grosse scimmie variopinte; La comedy... in piedi! ing; Animale come il Pepé Le Pew dei Looney Tunes; Come il circo... di stampa e TV!; Come guance di un rosso vivo; Come le sostanze... che mangiamo!; Priva di incertezze o sfumature; Affetta da sensibilità pericolose a certe sostanze; Nobili come certe parole; L'articolo che può ricordare... certe coppie; Materia prima per maglierie; Una maglietta senza maniche; Tessuto a larghe maglie; Il suo nome spicca sulle maglie dei calciatori;