La definizione e la soluzione di: Un'acqua non frizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : naturale

Curiosità/Significato su: Un acqua non frizzante acqua gassata L'acqua gassata, spesso denominata acqua frizzante, è acqua potabile nella quale è stata immessa anidride carbonica. Costituisce la base di molte bevande 6 ' (625 parole) - 21:53, 6 giu 2021

