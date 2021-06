La definizione e la soluzione di: Terminato... come il fatto che si deve accettare!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : compiuto

Curiosità/Significato su: Terminato... come il fatto che si deve accettare! Episodi di Grey's Anatomy (seconda stagione) (sezione Che cosa ho fatto per meritarmi questo?) prendersela con Meredith perché ciò che è successo tra i due capita, non è colpa di nessuno e George lo deve accettare dato che fare la vittima lo rende soltanto 55 ' (7 882 parole) - 14:19, 8 ott 2020

Altre definizioni con terminato; come; fatto; deve; accettare; Il suo costo in Europa è determinato dalla BCE; Avere un determinato prezzo; A tempo.. indeterminato; Come dire terminato; Come una vita... senza misura!; È come un parapetto di pietra o legno; Gli ovini come le Merinos; Abbassata... come la fiamma di una candela!; Tennis speciale fatto con pallina leggera ing; In gergo, falso o palesemente contraffatto; Come siffatto; Usare l'olfatto; Si deve centrare con l'arco o con le freccette; Gli si deve l'invenzione del fonografo e della lampadina a filamento; Chi lo pratica deve avere buona mira; Li sfodera chi deve difendersi; Le pietre preziose durissime da sfaccettare; E' duro da sfaccettare; Ultime Definizioni