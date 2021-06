La definizione e la soluzione di: Taglio e pulizia dei rami per una migliore coltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : potatura

Curiosità/Significato su: Taglio e pulizia dei rami per una migliore coltura Israele (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) a una dorsale nord - sud Naharia - Haifa - Tel Aviv - Beersheva, con rami verso est (Gerusalemme via Latrun e Zin, presso il Mar Morto). La rete è a trazione 165 ' (17 581 parole) - 09:34, 24 giu 2021

Altre definizioni con taglio; pulizia; rami; migliore; coltura; Può essere causata da un'arma da taglio o da fuoco; Taglio del maiale cucinato arrosto o al forno; Era il taglio di capelli dei frati; Rumore... di un taglio netto; Pulizia che fa rilucere; Pulizia che fa rilucere; La pulizia che fa rilucere; La piramide che si trova a Roma; Malattia dei cani dovuta a un paramixovirus; Anagramma di barile con rami, foglie e radici; Tipo di vasellame di ceramica di origine spagnola; Categoria degli Oscar migliore __ protagonista; Il Giuseppe regista de La migliore offerta; La vince il migliore; La migliore scala a poker; In agricoltura è la raccolta del grano; L'agricoltura più naturale; Antiparassitario usato in agricoltura; L'agricoltura che non impiega additivi chimici; Ultime Definizioni