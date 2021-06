La definizione e la soluzione di: La sua statua è un simbolo di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : libertà

Curiosità/Significato su: La sua statua e un simbolo di New York statua della Libertà vedi statua della Libertà (disambigua). La statua della Libertà (in inglese Statue of Liberty), inaugurata nel 1886, è un simbolo di New York e degli 35 ' (4 210 parole) - 20:24, 27 giu 2021

Altre definizioni con statua; simbolo; york; Vi si trova la statua del San Carlone; Celebre coppia statuaria conservata al Museo Nazionale di Reggio Calabria; La città con l'enorme statua di san Carlo; La cittadina del Lago Maggiore con la statua del San Carlone; Il piccolo insetto del suolo simbolo di operosità; Elemento della tavola periodica con simbolo Ta; Assieme alla stella, il simbolo dei Musulmani; Ha come simbolo Ni; Robert nel cast di Capodanno a New York; La Sarah ex moglie di Andrea, duca di York; Il cioccolato... a New York! ing; Il Beatle ucciso a New York; Ultime Definizioni