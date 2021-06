La definizione e la soluzione di: Lo stato africano in cui nasce il fiume Limpopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : sudafrica

Curiosità/Significato su: Lo stato africano in cui nasce il fiume Limpopo Africa ( africano) compreso il Madagascar; a sud con l'Oceano Antartico, la cui costa antartica dista circa 5000 km dall'estrema punta sud del continente africano (Capo Agulhas); 61 ' (7 054 parole) - 10:50, 22 giu 2021

Altre definizioni con stato; africano; nasce; fiume; limpopo; Stato africano che fu la prima colonia italiana; Né prestato né venduto; Capitale dello stato USA della Virginia; Lo stato USA di Las Vegas; Stato africano che fu la prima colonia italiana; Vasto deserto africano; Se nega l'inizio, si trova subito in uno Stato africano; Vi ha sede il governo sudafricano; Cima da cui nasce il Po; Nasce ai piedi del passo Grimsel; Nasce girino; Nasce dai monti Sudeti; Il fiume più lungo dell'Italia meridionale; Fluire... come un fiume!; Il fiume veneto che percorre la Valsugana; Il fiume dei cosacchi; Il celebre brigante di Forlimpopoli; Ultime Definizioni