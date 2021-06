La definizione e la soluzione di: Stanno in mano ai tedofori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : fiaccole

Curiosità/Significato su: Stanno in mano ai tedofori Tedoforo del primo di una lunga serie di trasportatori, detti tedofori, che attraverso i passaggi di mano portano la fiamma al luogo della cerimonia d'apertura 9 ' (971 parole) - 16:34, 16 apr 2021

