La definizione e la soluzione di: Spostamenti in luoghi distanti, lunghe trasferte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : viaggi

Curiosità/Significato su: Spostamenti in luoghi distanti, lunghe trasferte Viaggio ( Trasferta) provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro distante (relativamente ai propri mezzi) 23 ' (2 628 parole) - 19:46, 23 mag 2021

