La definizione e la soluzione di: Lo sport in cui competono Juventus e Inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : calcio

Curiosità/Significato su: Lo sport in cui competono Juventus e Inter Juventus Football Club nel Paese e seconda a livello europeo, dopo il Real Madrid, del XX secolo. Nell'autunno del 1897 vide la luce a Torino lo sport-Club Juventus per iniziativa 136 ' (10 536 parole) - 17:16, 24 giu 2021

Altre definizioni con sport; competono; juventus; inter; Lago artificiale milanese che ospita gare sportive; Sport di squadra con 2 porte e 7 giocatori; Supportare una squadra sportiva; Trasporto a fune simile al prodotto della gallina;