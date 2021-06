La definizione e la soluzione di: Scuole per geometri e ragionieri __ tecnici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : istituti

Curiosità/Significato su: Scuole per geometri e ragionieri __ tecnici Istituto tecnico nell'istituto tecnico agrario e nell'istituto tecnico per geometri. Gli istituti tecnici hanno una durata quinquennale, suddivisa in un biennio comune (primo e secondo 20 ' (1 493 parole) - 17:18, 20 mag 2021

Altre definizioni con scuole; geometri; ragionieri; tecnici; La fine delle scuole; Scuole senza sole; Scuole per maturandi; Le scuole per i più piccini; In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi; Si possono dimostrare geometricamente; In geometria c'è quello greco; In geometria, la tangente all'infinito di una curva; Tecnici che salgono sui tetti; Una facoltà dei politecnici; Ultime Definizioni