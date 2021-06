La definizione e la soluzione di: Persona dallo spiccato gusto per il bello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : esteta

Curiosità/Significato su: Persona dallo spiccato gusto per il bello Bellezza (sezione Il concetto aristotelico del "bello" corrispondente al "Vero") il bello naturale come "bello d'arte" e il "bello d'arte" come il bello di natura. Essenzialmente, nella cultura filosofica dell'Occidente il bello si 25 ' (3 149 parole) - 16:35, 20 giu 2021

