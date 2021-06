La definizione e la soluzione di: Non basta una rondine... a farla!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : primavera

Altre definizioni con basta; rondine; farla; Ne basta una in più per far traboccare il vaso; Per averla basta pensare; Basta a chi sa accontentarsi; Quanto Basta; La casa della rondine; Una specie di piccola rondine; Il matematico può farla senza bisturi; Amano farla di sé i vanesi; E' impossibile farla di sera; Si vorrebbe farla bella; Ultime Definizioni