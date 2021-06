La definizione e la soluzione di: La moneta che non circola più in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lira

Curiosità/Significato su: La moneta che non circola piu in Italia moneta cercando altri significati, vedi moneta (disambigua). Per moneta (in inglese: money) in senso generale si intende tutto quello che viene utilizzato come mezzo 48 ' (6 846 parole) - 22:18, 27 giu 2021

Moneta britannica in uso fino al secolo XIX; Prezzo di una moneta espresso in termini di un'altra moneta; Antica piccola moneta; La moneta che i truffatori rifilano; Nelle sue tasche circola lo yuan; Quella del cono è circolare; Rende difficile la circolazione; Circola in Iran; Una compianta protagonista del circo italiano; Tipo di repubblica come quella italiana; My mother... in italiano!; Gli sport rappresentati in Italia dalla FISI;