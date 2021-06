La definizione e la soluzione di: In mezzo... come una grande stazione!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : centrale

Curiosità/Significato su: In mezzo... come una grande stazione! Stazione di Bologna Centrale La stazione di Bologna Centrale è la principale stazione ferroviaria della città di Bologna e, a maggio 2015, la quinta in Italia per dimensioni e volume 40 ' (4 021 parole) - 17:57, 17 feb 2021

Altre definizioni con mezzo; come; grande; stazione; Numero di anni in mezzo secolo; Il mezzo di cui i fratelli Wright furono pionieri; Mezzo a due ruote guidabile solo dai 14 anni; Come dire in mezzo; Vecchio... come un Testamento biblico!; Offesi... come la religione o il capo dello Stato!; Come il calcolo formato nella colecisti; Genuino... come un pollo!; Il grande museo d'arte di San Pietroburgo; Il grande amore di Lupin, il ladro dei cartoni; Quella grande fu combattuta dal 1914 al '18; Riso italiano a chicco grande e bianco per risotti; Impostazione grafica ing; Lo guadagna il professionista per una prestazione; E' esposto in stazione; Stazione balneare in provincia di Genova; Ultime Definizioni