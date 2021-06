La definizione e la soluzione di: La loro durezza di tratto si misura in H e B. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : matite

Curiosità/Significato su: La loro durezza di tratto si misura in H e B Matita (categoria Strumenti per la progettazione) EB, 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B (morbide) HB (media), F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H (durissima) Le matite più morbide permettono di ottenere 13 ' (1 417 parole) - 15:40, 5 mag 2021

