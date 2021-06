La definizione e la soluzione di: Lavoratore non solidale con i colleghi scioperanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : crumiro

Curiosità/Significato su: Lavoratore non solidale con i colleghi scioperanti Lech Walesa (categoria Voci con codice VIAF) Rada NSZZ Solidarnosc), la prima entità solidale giuridica solidale dalla dichiarazione di legge marziale[non chiaro]. Dal 1987 al 1990, organizzò e guidò 45 ' (4 072 parole) - 12:21, 19 mag 2021

Altre definizioni con lavoratore; solidale; colleghi; scioperanti; Lavoratore del braccio; Il lavoratore non ancora assunto; Ha pochi... colleghi; Colleghi di pirati e filibustieri; Se lo dànno i colleghi; I colleghi di Sorrentino;