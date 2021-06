La definizione e la soluzione di: Lattina per conserve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Barattolo

Curiosità/Significato su: Lattina per conserve Lattina grammi di alluminio (una normale Lattina contenente una bibita gassata da 33 cl.). La tipica dimensione della Lattina delle più note bevande ha delle proporzioni 6 ' (637 parole) - 23:03, 22 mar 2021

Altre definizioni con lattina; conserve; Un vasetto per le conserve; Ultime Definizioni