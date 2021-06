La definizione e la soluzione di: Indefiniti, non chiari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : sfocati

Curiosità/Significato su: Indefiniti, non chiari Proposizione subordinata (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) posteriorità. È quella ottenuta con l'uso dei modi indefiniti come l'infinito, il gerundio ed il participio, non coniugabili a seconda della persona. Può succedere 5 ' (669 parole) - 23:56, 14 gen 2021

Altre definizioni con indefiniti; chiari; Patti chiari, __ lunga; Esplicarsi, chiarire le proprie intenzioni; Una tecnica per schiarire i capelli; Sul telecomando regola i chiari e gli scuri;