La definizione e la soluzione di: In grammatica, vengono citati con questi e codesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : quelli

Curiosità/Significato su: In grammatica, vengono citati con questi e codesti Grammatica georgiana della categoria dell'aspetto nel sistema verbale), in linea di massima la grammatica georgiana è notevolmente diversa da quella delle lingue indoeuropee 99 ' (10 629 parole) - 10:25, 9 giu 2021

