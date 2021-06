La definizione e la soluzione di: Gli studenti più in difficoltà ne hanno bisogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : sostegno

Curiosità/Significato su: Gli studenti piu in difficolta ne hanno bisogno Massacro al Virginia Polytechnic Institute (sezione Risposta degli studenti) semestre. Offrì inoltre assistenza psicologica a tutti gli studenti che ne avessero avuto bisogno e organizzò un'assemblea per martedì 17 aprile 2007. La 47 ' (4 468 parole) - 20:39, 29 gen 2021

Altre definizioni con studenti; difficoltà; hanno; bisogno; Ricordano i compiti agli studenti; Ambienti per studenti; Articolo per studenti; Prende in giro gli studenti; Entrato con difficoltà; Destreggiarsi tra varie difficoltà; Si scacciano con difficoltà; Le difficoltà dei poveretti; Hanno il loro meeting annuale a Pontida; Hanno aule, androni, bagni e uffici; Elisa e Ligabue hanno cantato quelli del cuore; Le hanno loro e altri; Si fa dando denaro ai bisognosi; Li chiede il bisognoso; Una che ha bisogno di cure; Non ha bisogno di radersi; Ultime Definizioni