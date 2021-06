La definizione e la soluzione di: Un frate che sta per prendere i voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : novizio

Curiosità/Significato su: Un frate che sta per prendere i voti frate Alessandro frate Alessandro Giacomo Brustenghi (Perugia, 21 aprile 1978) è un religioso e tenore italiano, frate dell'Ordine dei Frati minori. È il primo frate ad 19 ' (2 057 parole) - 16:50, 20 dic 2020

