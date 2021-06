La definizione e la soluzione di: Elementi in aggiunta all'oggetto principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : inserti

Curiosità/Significato su: Elementi in aggiunta all oggetto principale Programmazione orientata agli oggetti un insieme in modo intensivo, ovvero indicandone le caratteristiche invece che elencandone gli Elementi, e che gli oggetti siano gli Elementi di quell'insieme 22 ' (2 724 parole) - 12:55, 12 set 2020

Altre definizioni con elementi; aggiunta; oggetto; principale; Alta recinzione lignea a più elementi uguali; Composti da tre elementi; La tavola con gli elementi chmici; Gli inserimenti in opere pittoriche di elementi propri di un altro stile; L'aggiunta del macellaio; Un oggetto inestimabile... non ne ha!; Oggetto non qualificato; Così si chiama l'oggetto che si presta!; Il soggetto dell’egoista; Il muscolo principale della spalla; Principale partito britannico di centro-sinistra; Lo strumento principale di Dizzie Gillespie; Residenza principale; Ultime Definizioni