La definizione e la soluzione di: In Egitto aveva testa umana e corpo di leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : sfinge

Curiosità/Significato su: In Egitto aveva testa umana e corpo di leone Sfinge (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) La sfinge è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo di leone e testa umana (androsfinge), di falco (ieracosfinge) o di capra (criosfinge) 29 ' (3 355 parole) - 17:47, 14 apr 2021

