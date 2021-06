La definizione e la soluzione di: Così è il pesto al basilico per condire la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : genovese

Curiosità/Significato su: Cosi e il pesto al basilico per condire la pasta Cucina ligure (sezione pasta, riso e minestre) la selvaggina: nascono così i condimenti a base di erbe selvatiche o coltivate, tra cui spicca il pesto, che viene usato sia come salsa per condire la 35 ' (3 086 parole) - 13:22, 15 giu 2021

Una pasta lunga ligure spesso condita con il pesto; La regione del pesto e della farinata di ceci; Pasta corta ligure che si accompagna col pesto; Si tritano per il pesto; Le piante come il rosmarino e il basilico; La si prende per condire; Cloruro di per condire; Si prendono per condire; Un vasetto bucherellato per condire l'insalata; Piccola pasta fresca tonda di farina e patate; Una pasta lunga ligure spesso condita con il pesto; Sono un tipo di pasta corta arrotolata; Pasta corta ligure che si accompagna col pesto;