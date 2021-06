La definizione e la soluzione di: Copricapo arabo usato anche al collo in occidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : kefiah

Curiosità/Significato su: Copricapo arabo usato anche al collo in occidente Kefiah (categoria Copricapi) La kefiah (in arabo: ??????, kufiyya), in italiano talvolta anche chefiah, è un Copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale, specialmente 14 ' (1 683 parole) - 10:41, 2 mag 2021

Altre definizioni con copricapo; arabo; usato; anche; collo; occidente; Il tipico copricapo del sultano; Copricapo che porta il nome di uno stato americano; Copricapo guerresco; Il copricapo che era ornato dal cimiero; Spezia verde usata nella miscela del caffè arabo; Saluto Arabo; Due lettere di arabo; Governatore arabo; Un bollitore di acqua per il té usato in Russia; Veniva usato per attizzare e alimentare il fuoco; Un recipiente usato per le cotture al forno; Strumento a lama piatta usato da cuochi e muratori; Lo si può essere di acqua ma anche di vendetta; Così è anche chiamato il cotone idrofilo; Razza canina detta anche bracchetto ing; Costellazione detta anche Liocorno o Monoceronte; Mettere sul mercato collocare, sistemare; Così è detto un collo particolarmente robusto; Il davanti del collo; Giacca di maglia senza collo; A destra dell'occidente; L'occidente; Ultime Definizioni