La definizione e la soluzione di: Con il sentimento in un libro di Jane Austen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ragione

Curiosità/Significato su: Con il sentimento in un libro di Jane Austen Ragione e sentimento Ragione e sentimento (disambigua). Ragione e sentimento (titolo originale: Sense and Sensibility) è un romanzo scritto da Jane Austen fra il 1795 e il 1810 29 ' (3 934 parole) - 01:05, 17 set 2020

