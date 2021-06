La definizione e la soluzione di: Il comico Luca in coppia con Paolo Kessisoglu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : bizzarri

Curiosità/Significato su: Il comico Luca in coppia con Paolo Kessisoglu Paolo Kessisoglu Paolo Kessisoglu (Genova, 25 luglio 1969) è un attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano. È noto soprattutto per il duo Luca e Paolo 13 ' (1 388 parole) - 15:35, 10 giu 2021

