La definizione e la soluzione di: Come una porta leggermente aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : socchiusa

Curiosità/Significato su: Come una porta leggermente aperta Mura dell'Aquila ( porta Rivera) è leggermente ridotto nel tempo con la perdita delle mura tra via XX Settembre e via Roma, che ha comportato anche la distruzione di parte di porta Barete 45 ' (4 779 parole) - 18:25, 28 giu 2021

Altre definizioni con come; porta; leggermente; aperta; Modello Lancia chiamato come una lettera; La Comello conduttrice e cantante; Anormale... come lo statuto di certe regioni!; Come Gianrico Carofiglio ed Elena Ferrante; Splendente come in un brano di Donatella Rettore; Supportare una squadra sportiva; Pesi da portare, zavorre; Parasta non portante; Serie di vagoni usati per trasportare automobili; Leggermente ubriachi; Leggermente bagnato; Inumidirsi, bagnarsi leggermente; Leggermente bagnata; Appena aperta; Fanno restare i propri clienti a bocca aperta; Agiscono apertamente; Far restare a bocca aperta; Ultime Definizioni