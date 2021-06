La definizione e la soluzione di: È come un parapetto di pietra o legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : balaustra

Curiosità/Significato su: e come un parapetto di pietra o legno parapetto un edificio il parapetto (o balaustra) è un elemento di protezione, che serve ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza 9 ' (1 008 parole) - 12:04, 24 nov 2020

Altre definizioni con come; parapetto; pietra; legno; Come una vita... senza misura!; Terminato... come il fatto che si deve accettare!; Gli ovini come le Merinos; Abbassata... come la fiamma di una candela!; Parapetto a colonnine; Il parapetto della finestra; La pietra tombale; Una pietra cangiante; Una pietra preziosa azzurra e verde; Tipica costruzione in pietra presente in Sardegna; Residuo di legno da lavorazione; Una vasca di legno; Legno che non galleggia; Il legno del clarinetto; Ultime Definizioni